Подписано соглашение между региональными правительством, советом профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей

28 декабря координаторы областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подписали значимый документ для жителей нашего региона – Соглашение между правительством области, областным советом профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области на 2022-2024 годы.

Соглашением определены совместные действия социальных партнёров в области совершенствования социальной защиты граждан, защиты их трудовых прав, социально-экономической политики, доходов и уровня жизни населения, развития рынка труда и содействия занятости.

Текст соглашения размещён на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области, предложение о присоединении к нему будет опубликовано в ближайшем номере «Мурманского вестника».