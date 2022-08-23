Подписано соглашение о партнёрстве по созданию и развитию образовательно-производственного центра «Ковдорский»

Ковдорский политехнический колледж стал первым в регионе победителем конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Эта победа означает, что в 2023 году на развитие материально-технической базы колледжа будут направлены 100 млн рублей из федерального бюджета. Объём софинансирования составит 15 млн рублей за счёт регионального бюджета и 20 млн рублей – за счёт средств АО «Ковдорский ГОК».

На базе колледжа будет создан образовательно-производственный центр «Ковдорский». В его структуру войдут 5 мастерских, 7 кабинетов, автодром, парк автотранспорта и самоходных машин, 2 тренажёрных комплекса, 2 виртуальных участка, а также площадка для проведения регионального чемпионата «WorldSkills Russia» и демонстрационного экзамена по компетенции «Обогащение полезных ископаемых».

Центр «Ковдорский» станет базой для сетевого взаимодействия с еще четырьмя колледжами региона, к 2025 году количество обучающихся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» достигнет 450 человек.

«Подписание партнерского соглашения – это отправная точка для создания в Мурманской области первого образовательно-производственного кластера. Он гарантирует подготовку высококвалифицированных кадров для горнодобывающей отрасли региона, имеющей стратегическое значение в масштабах региона и страны», – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Исполнительный директор АО «Ковдорский ГОК» Олег Михайлов отметил, что поддержка предприятием федерального проекта «Профессионалитет» позволит адаптировать студентов колледжей, которые войдут в кластер, к действующему производству.

«На нашем предприятии мы возрождаем проект «Наставник», это проверенная десятилетиями практика: самые опытные работники комбината будут обучать студентов на производстве, причем оплата труда нашим специалистам будет сохранена. Уже прорабатывается вопрос оплаты практики и студентам. Со своей стороны, Ковдорский горно-обогатительный комбинат окажет всестороннюю поддержку образовательно-производственному центру «Ковдорский», – сообщил участникам встречи Олег Юрьевич.

Участие Ковдорского политехнического колледжа в проекте «Профессионалитет» – это возможность создать современные комфортные условия для обучения студентов и обеспечить повышение квалификации преподавателей, что особенно отметили руководители образовательного учреждения. Ещё одно важное преимущество – гарантированное трудоустройство выпускников.

«Создание кластера позволит удовлетворить потребность в кадрах АО «Ковдорский ГОК» и более качественно подготавливать будущих профессионалов на современном действующем оборудовании, в условиях производства и в сокращенные сроки обучения. Управляющая компания, которая будет создана в рамках проекта, сможет напрямую сотрудничать с предприятием, прогнозировать и давать предложения по подготовке кадров в зависимости от плановой потребности. С учётом того, что потенциальными участниками проекта «Профессионалитет» станут не менее половины всех школьников 6-9-х классов региона, создание благоприятных условий для развития практико-ориентированной модели подготовки кадров невозможно переоценить», – сказал директор Ковдорского политехнического колледжа Евгений Шагин.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, подписание такого соглашения о партнерстве – значимое событие для региона. Возможно, в скором времени к кластеру горнодобывающей промышленности захотят присоединиться и другие промышленные предприятия Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/