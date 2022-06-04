Подписано Соглашение о реализации совместного проекта Мурманской области и Национального Центра ГЧП

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 3 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор АНО «Национальный Центр развития государственно-частного партнёрства» Павел Селезнев подписали Соглашение о реализации совместного проекта Мурманской области и Национального Центра ГЧП.

«Соглашение позволит закрепить важнейшие принципы клиентоцентричности в инфраструктурных проектах. В рамках государственно-частного партнёрства будут реализованы крупнейшие наши социальные объекты, а именно: реконструкция областной больницы и строительство межвузовского кампуса», – отметил Андрей Чибис.

Инициатива максимально ориентирована на удобство человека и бизнеса. Это стало возможным благодаря адаптации лучших техник изучения потребностей и ожиданий клиентов. Реализация соглашения позволит сократить сроки подготовки и запуска ГЧП-проектов.

Кроме того, документ предполагает внедрение платформы «РОСИНФРА» в бизнес-процессы региона. Инструмент позволит упростить процедуры запуска проекта за счёт имеющегося функционала, получить оперативную консультационную помощь и экспертную оценку прорабатываемым инициативам.

Ранее Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области уже заключило контракт с Национальным центром ГЧП на проведение комплексной образовательной программы в сфере ГЧП для 100 слушателей. Её целью стала подготовка инвестиционных предложений для бизнеса. По завершении обучения проекты будут представлены реальным инвесторам.

Подписание соглашения состоялось в рамках рабочей поездки в Мурманск делегации ВЭБ.РФ во главе с председателем государственной корпорации развития Игорем Шуваловым, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/