Подписано соглашение о социальном развитии Мурманска и Ковдора

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева подписали соглашение о сотрудничестве правительства региона и некоммерческой организации. Стороны договорились объединить усилия для улучшения качества жизни в Мурманске и Ковдорском муниципальном округе и координировать работу по реализации социально значимых проектов.

Предметом соглашения является сотрудничество, направленное на реализацию совместных проектов и программ в части создания комфортной и насыщенной среды проживания, повышения качества жизни и развития территории городов Мурманска и Ковдора, обеспечения развития социальной сферы города.

«Во-первых, я хочу поблагодарить наших партнёров – Фонд Андрея Мельниченко, компанию «ЕвроХим», за то, что коллеги активно помогают менять жизнь северян к лучшему. У нас есть очень большое соглашение по инвестициям в Ковдорский ГОК, а сейчас дополнительно к этому коллеги профинансировали фестиваль «Рост». А это фестиваль, на который приезжают лучшие команды художников и действительно под открытым небом реализуют проекты, создают произведения искусства. В этом году это юбилейный фестиваль, и впервые появилась история с цифровым искусством – это очень здорово. Очень важно, что в это вкладывается бизнес. В соглашении, которое мы подписали с фондом – набор проектов до 2027 года практически на 1 млрд рублей. В Ковдоре благодаря фестивалю «СМЕНА» появились новые муралы, а в рамках «РОСТА» улица Воровского стала яркой пешеходной зоной. Творчество становится объектами посещения и для наших жителей, и для гостей наших городов. Будем активно продолжать работу в этом направлении», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Главная цель соглашения – синхронизировать деятельность Фонда Мельниченко с работой правительства Мурманской области по социально-экономическому развитию Мурманска и Ковдора. Взаимная поддержка позволит повысить эффективность наших усилий и сделать города комфортнее и привлекательнее для жизни и работы. Уверена, что в конечном итоге эта работа позволит укрепить и кадровый потенциал одного из ведущих предприятий российского Заполярья – Ковдорского ГОКа», – отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева в ходе подписания соглашения.

Подписание документа состоялось во время подведения итогов арктического фестиваля паблик-арта «РОСТ», которое посетили Андрей Чибис и Татьяна Журавлева. Финансирование фестиваля оказывалось за счёт средств Фонда Мельниченко. В этом году «РОСТ» прошёл уже в 5 раз. Художники из 10 регионов России создали 14 новых точек притяжения в центре Мурманска.

Кроме того, губернатору был представлен арт-проект Фонда Мельниченко «СМЕНА», благодаря которому в небольших промышленных городах и рабочих посёлках появляются современные муралы. В Мурманской области «СМЕНА» проходит на территории города Ковдор, где 29 августа на фасаде политехнического колледжа откроется тематический мурал.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552493/#&gid=1&pid=1

