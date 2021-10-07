Подписано соглашение о сотрудничестве между АО «ММТП» и Петербургским государственным университетом путей сообщения

Между АО «Мурманский морской торговый порт» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» подписано соглашение о взаимодействии. Его цель - развитие системы гарантированного обеспечения специалистами, профессиональная подготовка, квалификация и компетенции которых отвечают развивающимся потребностям предприятия, а также развитие научного потенциала и модернизация учебно-материальной базы университета, его активное вовлечение в решение актуальных задач предприятия. Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге, в старейшем транспортном вузе страны в рамках пленарного заседание IV Международной научно-практической конференции «Развитие инфраструктуры и логистических технологий в транспортных системах» (РИЛТТРАНС-2021). Свои подписи под документом поставили ректор университета Александр Панычев и генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

«Успешная деятельность Мурманского морского торгового порта невозможна без пристального внимания к развитию железнодорожной составляющей и эффективного взаимодействия с коллегами из ОАО «Российские железные дороги», Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги. Наше сотрудничество находится на высоком уровне, а подписанное соглашение позволит сделать еще один шаг вперед», - сказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

В рамках подписанного соглашения стороны договорились о сотрудничестве по таким направлениям, как подбор и подготовка специалистов, организация совместной профориентационной деятельности и производственной практики обучающихся университета, проведение научных исследований в области железнодорожного и других видов транспорта - в сфере проектирования, строительства и эксплуатации железных дорог, логистики, экономики транспорта, создания и эксплуатации подвижного состава, организации и управления перевозками, транспортного права. Также предполагается организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров, конференций, форумов, симпозиумов, других образовательных и общественных мероприятий, совместное издание учебных и методических пособий и других информационных изданий, разработка новых методов информатизации на транспорте, обмен научной, технической, правовой и другой информацией.