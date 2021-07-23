Подписано соглашение о сотрудничестве между ФГУП «Атомфлот» и ММБИ РАН

ФГУП «Атомфлот» и Мурманский морской биологический институт Российской академии наук (ММБИ РАН) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка и заместитель директора ММБИ РАН Дмитрий Ишкулов.

Стороны определили ключевые направления взаимодействия в рамках научно-исследовательской деятельности: мониторинг, оценка и прогноз влияния судоходства при участии судов ФГУП «Атомфлот» в акватории Северного морского пути на среду и биоту морских арктических и прилегающих акваторий.

«Наше предприятие активно поддерживает все природоохранные программы, в том числе связанные с экологической реабилитацией Северо-Западного региона, - сказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – С активизацией судоходства в акватории Северного морского пути (СМП) нам важно сохранить многообразие видов в Арктики. На атомных ледоколах ученые смогут проводить мониторинг акватории СМП. Результаты их работы станут основой рекомендаций для участников судоходства».

«Необходимо отметить, что подписанное Соглашение, и предстоящие работы, логически продолжают почти десятилетний цикл исследований, который провел ММБИ при активной поддержке ФГУП «Атомфлот» в конце 1990-х - начале 2000-х годов, - сказал заместитель директора ММБИ РАН Дмитрий Ишкулов. - По результатам прошлых лет опубликовано более 50 научных работ в изданиях самого высокого уровня, отечественных и зарубежных. Уверен, что предстоящие совместные работы позволят вывести исследования на новый качественный уровень, и дадут нам новые знания о природе Арктического региона».

Как сообщает отдел коммуникаций «Росатомфлота», в ближайшее время ФГУП «Атомфлот» и ММБИ РАН разработают программу работ в акватории СМП на период зимне-весенней навигации 2021-2022 годов.