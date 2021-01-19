Подписано соглашение о сотрудничестве между министерством образования и науки Мурманской области и региональным отделением движения «Юнармия»

18 января состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между министерством образования и науки Мурманской области и региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Документ подписали министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба и начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Алмаз Биктимеров.

«Созданное почти пять лет назад по инициативе министра обороны Сергея Шойгу общественное объединение «Юнармия» имеет те же самые цели, что и система образования, – это патриотическое воспитание подрастающего поколения. Несмотря на то, что мы сотрудничали и ранее, у нас не было документа, регламентирующего совместную работу по данному направлению. Уверена, что подписанное сегодня соглашение будет продлеваться вновь и вновь, потому что работа, которую мы совместно будем вести по патриотическому воспитанию, воспитанию здорового образа жизни, по привитию традиционных ценностей, – очень и очень важна», – отметила Ольга Дзюба.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, как подчеркнул Алмаз Биктимеров, подписание соглашения позволит развивать работу «Юнармии» по вовлечению в её ряды новых членов, будет способствовать поставленной цели – организации юнармейских отрядов в каждой школе.

Также Ольга Дзюба и Алмаз Биктимеров вручили награды отличившимся юнармейцам и их наставникам.