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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.25 15:00

Подписано соглашение о включении Апатитского политехнического колледжа имени Г.А. Голованова в федеральный проект «Профессионалитет»

В Министерстве образования и науки Мурманской области подписали соглашение о вхождении Апатитского политехнического колледжа имени Г.А. Голованова в федеральный проект «Профессионалитет».

В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и федерального проекта «Профессионалитет» на базе колледжа будет создан кластер «Хибинский» для подготовки специалистов горнодобывающей отрасли. Также в него войдёт Ковдорский политехнический колледж и два предприятия – Кировский филиал АО «Апатит» и АО «СЗФК».

Соглашение подписали министр образования и науки Диана Кузнецова, исполнительный директор Кировского филиала АО «Апатит» Константин Кучур, заместитель генерального директора по персоналу АО «СЗФК» Ирина Молчанова, директор АПК имени Г.А. Голованова Анастасия Рожкова, и.о. директора Ковдорского политехнического колледжа Сергей Ведерников.

«В Мурманской области в 2026 году будет уже 10 кластеров федерального проекта «Профессионалитет», в которые вошли 17 колледжей. До 2031 года совместно с предприятиями региона подготовим более шести тысяч специалистов для реального сектора экономики, где горнодобывающая отрасль занимает очень важное место», – подчеркнула вице-губернатор Анна Головина.

«Кировский филиал АО «Апатит» – одно из ключевых горнодобывающих предприятий Мурманской области и те инвестиционные проекты, которые мы сегодня реализуем, вселяют уверенность в том, что так будет и впредь. Вместе с тем, развитие производства, внедрение наилучших доступных технологий диктуют нам необходимость формирования кадрового резерва нового поколения. Уверен, что включение Апатитского политехнического колледжа им. Георгия Голованова в федеральный проект «Профессионалитет» и, как следствие, дальнейшее совершенствование его инфраструктуры, поможет нам в решении этой задачи», – отметил исполнительный директор Кировского филиала АО «Апатит» Константин Кучур.

На создание кластера из федерального бюджета выделено 100 млн рублей, из областного бюджета – 15 млн рублей, индустриальные партнёры вложат в развитие колледжа по 35 млн рублей каждый. В колледже будет вестись подготовка выпускников по десяти образовательным программам, от специалистов по ремонту и обслуживанию горного оборудования до электромехаников. Для студентов откроют новые лаборатории и зоны по видам деятельности, закупят спецтехнику – современный фронтальный погрузчик, бульдозер, экскаватор и грейдер. После выпуска не менее 85% выпускников будут трудоустроены.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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