Подписано соглашение о взаимодействии судебных приставов и уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области Александр Малюшкин и уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Соглашение заключено в целях разрешения вопросов защиты прав, свобод и законных интересов ребёнка, в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Мурманской области, а также в области информационного взаимодействия.

Взаимодействие сторон осуществляется посредством обмена информацией, выработкой совместных решений и принятия мер, направленных на соблюдение и восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов ребёнка. Судебные приставы и уполномоченный по правам ребенка Мурманской области будут проводить совместные проверочные мероприятия по фактам нарушения прав, свобод и законных интересов ребёнка, имеющих особое общественное значение.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.