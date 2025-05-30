Подписано соглашение об информационном взаимодействии между УФАС России по Мурманской области и региональным уполномоченный по правам человека

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области и уполномоченный по правам человека в Мурманской области заключили соглашение об информационном взаимодействии. Документ подписан руководителем Мурманского УФАС России Кристиной Смирновой и уполномоченным по правам человека в Мурманской области Михаилом Шиловым.

Соглашение предусматривает организацию взаимодействия сторон в целях защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина на территории Мурманской области в пределах компетенции сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Документ предполагает обмен информацией, проведение совместных мероприятий, в том числе приёмов граждан, оказание содействия при проведении проверок обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении жалоб заявителей, принятие совместных мер, направленных на реализацию и восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина, выработку общих решений и принятие мер по правозащитным вопросам.

Подписанное соглашение закрепляет дальнейшую совместную работу с уполномоченным по правам человека в Мурманской области, позволит более оперативно и качественно реагировать на обращения граждан.

Фото предоставлено пресс-службой УФАС России по Мурманской области.