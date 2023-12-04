Подписано соглашение об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в Мурманской области в 2024 году

Министерство юстиции Мурманской области и Адвокатская палата Мурманской области заключили соглашение об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, на 2024 год.

В 2024 году юридическую помощь бесплатно северянам будет оказывать 31 адвокат.

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, ознакомиться с информацией обо всех категориях граждан, имеющих право на получение юридической помощи бесплатно, о порядке и случаях ее оказания, а также со списком адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Мурманской области, можно в подразделе «Бесплатная юридическая помощь» раздела «Направления деятельности».