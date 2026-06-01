Подписано соглашение об установлении побратимских связей между ЗАТО г. Североморск и Наро-Фоминском

В конце прошлой недели, 29 мая, во время праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию подмосковного города, глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ подписали соглашение об установлении побратимских связей между муниципалитетами.

Наро-Фоминск шефствует над патрульным кораблем ледового класса «Иван Папанин», который вошёл в состав Северного флота в прошлом году. А теперь дружеские отношения между муниципалитетами закреплены ещё и соглашением.

«Наро‑Фоминск - город воинской славы. Сегодня это один из ключевых центров сухопутных войск страны. Здесь, как и в нашей флотской столице, чтят подвиги героев Великой Отечественной войны и продолжают их славные традиции. Уверен, впереди нас ждет плодотворное сотрудничество в сфере образования, и прежде всего патриотического воспитания, культуры, спорта и туризма, - поделился Владимир Евменьков. - Разделить с нарофоминцами радость знаменательного праздника - большая честь. Ещё раз убедился: сила нашей страны - в единстве её городов и людей. Благодарю Романа Львовича и наро-фоминцев за тёплый приём. Поздравлю с такой важной вехой в истории города! Процветания Наро-Фоминску, успехов и благополучия его жителям!»

Фото (пресс-служба Наро-Фоминского городского округа): https://citysever.ru/novostiq/19713-budem-druzhit-naro-fominsk/