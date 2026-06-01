Подписано соглашение об установлении побратимских связей между ЗАТО г. Североморск и Наро-Фоминском

В конце прошлой недели, 29 мая, во время праздничных мероприятий, приуроченных к 100-летию подмосковного города, глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ подписали соглашение об установлении побратимских связей между муниципалитетами.

Наро-Фоминск шефствует над патрульным кораблем ледового класса «Иван Папанин», который вошёл в состав Северного флота в прошлом году. А теперь дружеские отношения между муниципалитетами закреплены ещё и соглашением.

«Наро‑Фоминск - город воинской славы. Сегодня это один из ключевых центров сухопутных войск страны. Здесь, как и в нашей флотской столице, чтят подвиги героев Великой Отечественной войны и продолжают их славные традиции. Уверен, впереди нас ждет плодотворное сотрудничество в сфере образования, и прежде всего патриотического воспитания, культуры, спорта и туризма, - поделился Владимир Евменьков. - Разделить с нарофоминцами радость знаменательного праздника - большая честь. Ещё раз убедился: сила нашей страны - в единстве её городов и людей. Благодарю Романа Львовича и наро-фоминцев за тёплый приём. Поздравлю с такой важной вехой в истории города! Процветания Наро-Фоминску, успехов и благополучия его жителям!»

 

 

Фото (пресс-служба Наро-Фоминского городского округа): https://citysever.ru/novostiq/19713-budem-druzhit-naro-fominsk/

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
