Подписано трёхстороннее соглашение о социально-трудовых отношениях в Мурманской области на 2025-2027 годы

Состоялось итоговое заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором было подписано значимое для жителей области трёхстороннее соглашение между Мурманским облсовпрофом, Региональным объединением работодателей и правительством Мурманской области.

В принятом на 2025-2027 годы документе стороны социального партнёрства особое внимание уделено следующим вопросам:

масштабированию программы «Курс на Север» в целях привлечения необходимых специалистов в организации Мурманской области;

проведению региональных этапов всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»;

развитию системы наставничества;

содействию занятости инвалидов;

реализации стратегического плана «На Севере – жить» до 2030 года.

«Работа по реализации соглашения предстоит большая, будет нелегко, но мы совместными усилиями обязательно достигнем всех намеченных целей!», – подытожил координатор трёхсторонней комиссии министр здравоохранения – заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Панычев.

Министерство труда и социального развития Мурманской области обращает внимание на то, что текст соглашения будет опубликован в ближайшем номере газеты «Мурманский вестник». Предлагаем работодателям региона присоединиться к нему.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/