Подписаны соглашения по созданию и развитию трёх образовательно-производственных центров в Мурманской области

В Мурманской области продолжается развитие федеральной программы «Профессионалитет». Министр образования и науки Диана Кузнецова, руководители промышленных предприятий и образовательных учреждений подписали ряд соглашений, которые предусматривают создание и развитие образовательно-производственных центров «Кольский горно-металлургический», «Арктический рыбопромышленный» и «Полярнозоринский».

В соответствии с договоренностями в центре «Кольский горно-металлургический» создадут 7 современных площадок для освоения металлургической экспертизы, автоматизации металлургического производства, геодезии и маркшейдерского дела, метрологии и контрольно-измерительных приборов, а также слесарный и электромонтажный участки и сварочный полигон. Общий бюджет проекта составит 145 млн рублей.

В центре «Полярнозоринский» создадут 6 современных площадок по компетенциям: атомные электрические станции и установки, сварочное производство, электроснабжение, контроль работы измерительных приборов, автоматические системы управления, теплоснабжение. Здесь модернизируют и переоснастят 8 лабораторий, появятся новые виртуальные тренажёры, будут отремонтированы полигоны, общий бюджет проекта составит 150 млн рублей.

В центре «Арктический рыбопромышленный» создадут современные площадки для подготовки специалистов в областях судовой энергетики, электрооборудования и автоматики, управления и эксплуатации судна, добычи и обработки водных биологических ресурсов на судах рыбопромыслового флота, водных биоресурсов и аквакультуры, холодильной техники и системы кондиционирования в рыбной промышленности. Общий бюджет проекта составит 100 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, за три года в трёх кластерах будут обучены почти 1700 студентов, которые получат предложение о трудоустройстве на ведущие предприятия Мурманской области. Согласно соглашениям, участие в создании и развитии центров примут АО «Кольская горно-металлургическая компания», ООО «Печенгское строительное объединение», ООО «Антей Север», филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция», «Колатомэнергоремонт», филиал ООО «АтомТеплоЭлектроСеть».

Фото: https://gov-murman.ru