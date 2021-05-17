Подпольный цех по переработке камчатского краба обнаружили в Мурманской области

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району обнаружили в Мурманской области кустарный цех, где велась переработка незаконно выловленного камчатского краба, сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушителя закона задержали с поличным во время перегрузки камчатского краба из автомобиля в цех. Пограничники изъяли у него автомобиль ВАЗ и конечности краба общим весом более 735 кг. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составляет 5 млн 273 тысячи рублей.

По данному факту идет проверка. В отношении задержанного будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).