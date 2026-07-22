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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.26 18:00

Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости

По данным платформы подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК «Verme»), работники, которые регулярно выходят на подработку, в среднем берут 7–8 дополнительных рабочих смен в месяц. Такая занятость может приносить от 24% до 32% ежемесячного дохода. При этом, по данным опроса hh.ru, половина респондентов рассматривают для себя возможность найти вторую работу в течение ближайших трёх месяцев, а 6% опрошенных уже устроились на подработку.

Согласно опросу пользователей платформы «Моя смена», для 31,8% респондентов целевой доход от подработок превышает 60 тысяч рублей в месяц. Ещё 26,4% рассчитывают получать до 40 тысяч рублей, 18,1% — до 20 тысяч рублей. По статистике, даже 1–2 дополнительные рабочие смены позволяют увеличить доход примерно на 12%.

Однако при трудоустройстве на дополнительную работу важно учитывать требования трудового законодательства. Как отмечает эксперт трудового права, юрист hh.ru Александр Кузнецов, если сотрудник берёт на себя дополнительные обязанности у своего работодателя и выполняет их в пределах обычной продолжительности дня, они должны быть оформлены документально, а компания обязана установить за них доплату. Если же человек устраивается на вторую работу к тому же или другому работодателю, она оформляется отдельным трудовым договором и должна быть ограничена четырьмя часами в день, если только сотрудник в этот день не свободен от основных обязанностей.

«Если сотрудник совмещает несколько должностей у одного работодателя, дополнительная работа должна оплачиваться отдельно в той сумме, о которой стороны договорятся между собой. Минимальный размер такой выплаты законом не установлен, однако сама доплата является обязательной. Если же работник хочет устроиться на вторую работу в другой компании, то он не обязан уведомлять основного работодателя об этом. Запретить работу по совместительству можно только в случаях, прямо предусмотренных законом. Такие ограничения, например, действуют для несовершеннолетних, работников с вредными условиями труда и для отдельных категорий государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. При этом включить в трудовой договор общий запрет на работу у другого работодателя нельзя. Даже условие об ограничении трудоустройства у конкурентов не будет иметь юридической силы. Если компания хочет защитить коммерчески чувствительную информацию, лучше грамотно составить соглашение о конфиденциальности», — поясняет Александр Кузнецов.

Юрист также напоминает, что для договора о работе по совместительству предусмотрено дополнительное основание для увольнения: если на эту должность принимают сотрудника, для которого она станет основной, работодатель вправе расторгнуть договор, предупредив совместителя не менее чем за две недели.

Отдельные правила действуют и при учёте переработок. При внешнем совместительстве каждый работодатель самостоятельно учитывает и оплачивает сверхурочную работу. При внутреннем совместительстве переработки рассчитываются отдельно по каждой должности. При этом даже вместе с переработками дополнительная занятость не должна превышать четырёх часов в день и половины месячной нормы рабочего времени.

Опрос проходил в первом полугодии 2026 среди 2,3 тысячи респондентов.

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