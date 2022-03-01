Подработки имеет каждый второй россиянин, который начал работать на удаленке до ковида

Подработки сегодня есть у каждого пятого трудоустроенного россиянина, чаще всего дополнительную занятость имеют те, кто работает на удалёнке. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 2500 работающих граждан из всех округов страны.

Подработки сегодня имеют 22% россиян. Причём среди опрошенных, работающих на территории работодателя, таковых 21%, среди респондентов, переведенных на удалёнку в связи с коронавирусом, — 39%, а среди тех, кто трудится дистанционно на постоянной основе — каждый второй (49%).

Чаще всего подработка занимает у россиян до 10 часов в неделю (65%). 10—20 часов в неделю уделяют дополнительной работе 22%. Доход от подработки у 42% россиян составляет от 10 до 30% от их общего дохода. 3 из 10 россиян дополнительная занятость приносит менее 10% дохода. Те, кто работает на дистанционной основе постоянно, тратят на подработку чуть больше времени и получают от неё большую долю дохода, чем те, кто переведен на удаленку в ковид, и те, кто работает на территории работодателя.

За полгода число россиян, имеющих подработку, практически не изменилось. Однако среднестатистический россиянин стал тратить на неё чуть меньше времени (количество тех, кто уделяет подработке более 20 часов в неделю, сократилось на 6 процентных пунктов), а доля дохода от подработки в личном бюджете, напротив, слегка подросла.