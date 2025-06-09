Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 10 артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» американского производства и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 8 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Писаревка, Новая Сечь, Кияница, Корчаковка, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Песчаное, Ольговка, Нововасилевка, Купянск Харьковской Области, Зеленая Долина и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, боевую бронированную машину «Казак», девять пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Свято-Покровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.

Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 530 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, 10 артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» американского производства и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и 155 мм гаубицу М198 производства США, а также 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Степовое, Новоандреевка, Белогорье, Каменское, Орехов Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 95 военнослужащих, боевую бронированную машину «Iveco» итальянского производства, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства и радиолокационная станция RADA RPS-82 производства Израиля, а также пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, учебному центру операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбит 131 беспилотный летательный аппарат самолётного типа, в том числе 73 вне зоны специальной военной операции».

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