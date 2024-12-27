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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.24 09:00

Подразделений «Южной» группировки войск России освободили н.п. Гигант Дон ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортёр, девять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, три 122-мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: 155-мм гаубица М114, 105 мм орудие М101 и два 105 мм орудия М119.

Министерство обороны Российской Федерации 26 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы противника. ВСУ потеряли более 35 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Ковшаровка, Двуречная, Загрызово, Ивановка, Боровая Харьковской области, Торское и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак вооруженных формирований ВСУ. Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортёр, девять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, три 122-мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: 155-мм гаубица М114, 105 мм орудие М101 и два 105 мм орудия М119. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист» и «Квертус».

В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Гигант Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка Донецкой народной Республики. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, автомобиль, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Новоукраинка, Новотроицкое, Надеждинка, Дзержинск, Щербиновка, Петровского, Шевченко и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США и «Senator» канадского производства, шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Времевка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубица М119 производства США. Уничтожено два полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Антоновка, Велетенское Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 60 военнослужащих, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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