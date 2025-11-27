В зоне ответственности группировки войск «Центр» России за прошедшие сутки потери противника составили более 450 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа, два орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 26 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям трёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Могрица, Мирополье, Павловка, Алексеевка, Андреевка и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Вильча, Уды, Хатнее и Старица Харьковской области. Противник потерял более 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Моначиновка, Староверовка, Подолы, Нечволодовка, Благодатовка, Гусинка, Ковшаровка Харьковской области и Диброва Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Северск, Резниковка, Платоновка, Славянск, Пискуновка, Константиновка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронеавтомобиль «Казак», 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торское, Родинское, Торецкое, Дорожное, Артемовка, Удачное Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

Отражено восемь атак подразделений 210-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики и в направлении населённого пункта Котлино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной украинской группировки. Уничтожены до 35 военнослужащих и боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. За сутки на красноармейском направлении уничтожены свыше 210 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 450 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа, два орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области, Маяк и Отрадное Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Лукьяновское, Одаровка, Новояковлевка Запорожской области, Никольское и Ивановка Херсонской области. Уничтожены до 85 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, две радиолокационные станций, два склада боеприпасов и два склада горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху по производству боеприпасов, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil