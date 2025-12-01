Очередное занятие Школы семейного здоровья в рамках лектория «Санпросвет» состоится 2 декабряМурманский областной Дворец культуры и народного творчества имени С.М. Кирова удостоен главных наград Всероссийского конкурса
Подразделения «Центр» группировки войск России продолжают зачистку н.п. Ровное и зашли в н.п. Гришино в ДНР

В зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 450 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 30 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Садки, Павловка, Хотень и Храповщина Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трёх механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Митрофановка, Вильча, Плоское и Волчанск Харьковской области. Противник потерял свыше 110 военнослужащих и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Моначиновка, Самборовка, Богуславка, Кучеровка, Куриловка, Купянск-Узловой и Подолы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 13 автомобилей и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Никаноровка, Никифоровка, Константиновка, Степановка, Закотное, Бондарное и Северск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, бригады специального назначения, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Родинское, Белицкое, Сергеевка, Марьевка, Веселая Гора, Белозерское, Доброполье, Артемовка Донецкой Народной Республики и Башиловка Харьковской области.

В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас, а также продолжают зачистку населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики. Штурмовые группы зашли в населённый пункт Гришино Донецкой Народной Республики.

Отражены десять атак формирований 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженных подразделений ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих. В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжали выбивать противника из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города. За сутки на красноармейском направлении уничтожено более 260 военнослужащих ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 450 военнослужащих, два автомобиля и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Зализничное, Доброполье, Верхняя Терса, Варваровка, Прилуки и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, шесть автомобилей и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Степногорск, Кирово Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, семь автомобилей и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, складам горючего, месту предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

