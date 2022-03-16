Подразделения ДНР, развивая наступление, взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, ведёт бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк, сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Подразделения Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое.

За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбито: два украинских самолёта Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотных летательных аппарата.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 128 военных объектов Украины. Среди них: один ЗРК «Бук-М1», один ЗРК «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники».

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