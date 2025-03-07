Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 6 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рассоховатое, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 25 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кондрашовка, Колодезное и Березовое Харьковской области. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, два автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новооленовка, Александрополь, Северск, Яблоновка, Иванополье, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 114 отдельной мотострелковой бригады за успешное выполнение боевых задач при освобождении населённого пункта Андреевка ДНР.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Шевченко, Федоровка, Отрадное, Веселое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и отряду иностранных наемников в районах населённых пунктов Кривой Рог Днепропетровской области, Работино, Пятихатки, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка и Днепровское Херсонской области. ВСУ потеряли более 70 военнослужащих и шесть автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ, складам хранения беспилотных летательных аппаратов и пунктам их управления, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре американские управляемые авиационные бомбы «JDAM», три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Ураган», а также 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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