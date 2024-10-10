Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отразили три контратаки. Потери противника составили до 650 военнослужащих, шесть автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 9 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 53-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Берестовое, Вишневое, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа, две 155-мм гаубицы М198 и три 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено: станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад, 4-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ступочки, Дружковка, Федоровка, Константиновка, Катериновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки подразделений 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 650 военнослужащих, шесть автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й, 109-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Розовка, Дружба, Щербиновка, Димитров, Леонидовка, Дзержинск и Цукурино Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 525 военнослужащих, два танка, в том числе АМХ-10 производства Франции, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковую пушку «Рапира» и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье и Равнополь Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки подразделений 118-й и 123-й бригад теробороны. Потери противника составили свыше 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица «Caesar» производства Франции, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Львово и Днепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм орудие Д-20. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбита переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК «С-200» и 68 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil