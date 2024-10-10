Мурманское УФАС России выявило сговор участников торговРоссийские войска освободили населённые пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.10.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отразили три контратаки. Потери противника составили до 650 военнослужащих, шесть автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 9 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск, Малые Проходы и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 53-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Берестовое, Вишневое, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отражены шесть контратак штурмовых групп 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре пикапа, две 155-мм гаубицы М198 и три 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожено: станция радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад, 4-й и 18-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ступочки, Дружковка, Федоровка, Константиновка, Катериновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки подразделений 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 650 военнослужащих, шесть автомобилей и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й, 109-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Розовка, Дружба, Щербиновка, Димитров, Леонидовка, Дзержинск и Цукурино Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 525 военнослужащих, два танка, в том числе АМХ-10 производства Франции, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм противотанковую пушку «Рапира» и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье и Равнополь Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки подразделений 118-й и 123-й бригад теробороны. Потери противника составили свыше 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица «Caesar» производства Франции, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Львово и Днепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 152-мм орудие Д-20. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшие ВСУ горюче-смазочными материалами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбита переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК «С-200» и 68 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
3 октября 2024г ул Молодежная 19, отопления НЕТ. Перезапускают, перезапускают, перезапустить не могут.Главное, что есть уверенность в отсутствии проблем.
Комментарий к новости:В Росляково с запуском систем отопления проблем не будет
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии октября в Москве и Санкт-Петербурге-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок растут, курс доллара США слабо дешевеет-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 октября-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за намеренное сокрытие автомобильных номеров
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика