Подразделения группировки войск «Центр» России отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово ДНР. ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «PzH 2000» производства ФРГ и 155 мм гаубицу М777 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 2 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Синьковка, Боровая И Купянск Харьковской области. Отражено пять контратак штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Кисловка Харьковской области. Противник потерял свыше 150 военнослужащих, танк и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям наёмников «Иностранного легиона», а также 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 112-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белогоровка, Григоровка, Максимильяновка, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 270 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населённый пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, а также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс Донецкой Народной Республики. Отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 68-й егерской, 142-й пехотной, 23-й, 24-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Семеновка и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «PzH 2000» производства ФРГ и 155 мм гаубицу М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное, Макаровка и Водяное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две 155 мм гаубицы М777 и 155 мм гаубица М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 35-й, 37-й бригад морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области, Михайловка, Ивановка и Тягинка Херсонской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, два автомобиля и 105 мм орудие М119 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации за сутки уничтожено две боевые машины системы залпового огня «HIMARS» производства США, цех по производству ракет и боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 25 украинских беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также три реактивных снаряда «HIMARS» производства США и «Ураган».

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