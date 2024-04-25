Подразделения группировки войск «Центр» России активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение формированиям ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск России за сутки нанесли урон противнику, который составил до 470 военнослужащих, боевая бронированная машина и девять автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Министерство обороны Российской Федерации 24 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Новоселовское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражена контратака формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ западнее населённого пункта Нововодяное Луганской Народной Республики. Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Также в районах населённых пунктов Часов Яр, Георгиевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики отражены семь контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих, боевая бронированная машина и девять автомобилей. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение формированиям 3-й штурмовой и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Семеновка, Новгородское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Отражено семь контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й механизированных, 68-й, 71-й егерских бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Очеретино, Водяное, Нетайлово и Новокалиново Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Шевченко и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовых групп 106-й бригады теробороны в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й, 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Щербаки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Высшетарасовка Днепропетровской области, Берислав и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражён цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, а также живая сила и военная техника в 117 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 299 украинских беспилотных летательных аппаратов, девять реактивных снарядов РСЗО «HIMARS» производства США и «Ольха», а также шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции.

Фото и видео: https://vk.com/mil