Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили свыше 530 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортёра, из них три М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 американского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 30 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы Харьковской области. Противник потерял до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Двуречная, Западное, Глушковка Харьковской области, Ивановка, Шандриголово, Торское, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили восемь контратак вооруженных формирований ВСУ. Потери противника составили свыше 530 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортёра, из них три М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 американского производства.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дальнее, Часов Яр, Курахово и Разлив Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 295 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак» и два пикапа. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада боеприпасов.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих, два танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, боевую бронированную машину «Snatch» производства Великобритании, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», два 152 мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Днепроэнергия, Богатырь, Зеленое Поле и Нескучное Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили более 175 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Антоновка, Михайловка и Янтарное Херсонской области. ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два полевых склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil