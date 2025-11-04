Подразделения группировки войск «Центр» России освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях н.п. Димитров в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 490 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 3 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Павловка, Хотень, Корчаковка, Рогозное, Старые Вирки и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоплатоновка, Новосергеевка, Шийковка, Петропавловка, Куриловка Харьковской области, Татьяновка и Ямполь ДНР. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противник выбит с четырёх укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол.

Сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны населённых пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области. Уничтожены до 20 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа. Постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям. За сутки в районе населённого пункта Купянск Харьковской области противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, бронеавтомобиль «Новатор», пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери украинских вооружённых формирований составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Славянск, Никифоровка, Васюковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Родинское, Белицкое, Сергеевка, Вольное, Котлино ДНР и Новоподгородное Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населённых пунктов Гнатовка и Рог ДНР.

Отражено 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населённого пункта Красноармейск ДНР с целью выхода из окружения. Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района населённого пункта Гришино ДНР. Противник потерял более 50 боевиков.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населённого пункта Димитров ДНР. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока. За сутки в данном районе уничтожено до 225 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, миномет и пикап.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 490 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орестополь, Даниловка, Радостное Днепропетровской области, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 3 склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Малокатериновка, Степногорск Запорожской области, Никольское и Днепровское Херсонской области. Уничтожены более 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, 15 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук», 4 безэкипажных катера, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов, склад горючего и 3 склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 365 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

