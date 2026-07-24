Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 23 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Уланово и Могрица Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Сосновка, Большие Проходы, Дементиевка и Рубежное Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Грушевка, Благодатовка, Студенок и Ольговка Харьковской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Беленькое, Николайполье, Кондратовка, Ореховатка, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили город Белицкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Сергеевка, Грузское, Новотроицкое, Светлое, Новогригоровка, Новониколаевка, Рубежное Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Волчанское, Гавриловка Днепропетровской области, Зарница, Любицкое, Никольское и Общее Запорожской области. Противник потерял до 345 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Запасное, Орехов и Юльевка Запорожской области. Уничтожены более 40 военнослужащих, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ».

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