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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённые пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина «MaxxPro» производства США, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля.

Министерство обороны Российской Федерации 28 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 28 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которого поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Храповщина, Кондратовка, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Амбарное и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Торское, Шандриголово, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Дружелюбовка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили более 250 военнослужащих, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Щербиновка, Катериновка, Северск, Часов Яр, Александро-Шультино и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 270 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённые пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Новоукраинка, Удачное, Чунишино, Муравка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина «MaxxPro» производства США, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Червоное, Темировка Запорожской области и Сосновка Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, три автомобиля и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Поражены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 203 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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