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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённые пункты Петровского и Алексеевка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 500 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 12 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжёлой механизированной, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Хотень, Писаревка, Варачино, Бессаловка, и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Московка Харьковской области, Карповка, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, два танка, 12 автомобилей и шесть артиллерийских орудий, в том числе четыре производства стран НАТО. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии «Азов» в районах населённых пунктов Миньковка, Федоровка, Серебрянка, Клебан-Бык, Петровка, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 190 военнослужащих, два автомобиля, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённые пункты Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Степановка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Новониколаевка, Новопавловка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили до 500 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Запорожье, Шевченко, Комар Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дудчаны, Змиевка, Понятовка, Тягинка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, 11 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 260 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 62 вне зоны проведения специальной военной операции».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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