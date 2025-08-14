ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ: КАК ВЫБРАТЬ СПЕЦТЕХНИКУ В МУРМАНСКЕМурманск готовится к XVIII фестивалю спорта «Гольфстрим»
Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённые пункты Суворово и Никаноровка в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей «Казак», пикап и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 13 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух тяжёлых механизированных, трёх механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Могрица, Новая Сечь, Юнаковка, Варачино, Корчаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Чугуновка и Гатище Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, три пикапа, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дробышево, Среднее, Шандриголово, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Петровское Луганской Народной Республики и Ковшаровка Харьковской области. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, восемь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Плещеевка, Звановка, Северск, Клебан-Бык, Закотное и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 255 военнослужащих, три пикапа, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск Донецкой Народной Республики, Филия и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, боевая машина пехоты, шесть бронеавтомобилей «Казак», пикап и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоселовка, Вороное, Великомихайловка, Сосновка Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155-мм самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Приморское, Каменское, Юрковка, Новоандреевка Запорожской области и Бургунка Херсонской области. Уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», шесть станций радиоэлектронной борьбы, а также пять складов боеприпасов и военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, девять управляемых авиационных бомб и 240 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

-

