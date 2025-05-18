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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Александрополь ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 17 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Хатное Харьковской области, Бессаловка, Рыжевка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Атинское Сумской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены склады горючего и боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Подлиман, Дружелюбовка, Глушенково, Андреевка, Купянск Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 225 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Новодмитровка, Семеновка, Иванополье, Заря, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 265 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Александрополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченко-Первое, Попов Яр, Новоэкономическое, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Комар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Осокоровка, Берислав, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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