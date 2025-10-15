Предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможноБолее 40 медалей завоевали пловцы Мурманской области на чемпионате и первенстве Северо-Запада в Кингисеппе
Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Балаган ДПР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 14 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Алексеевка, Варачино и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Графское и Колодезное Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Куриловка Харьковской области, Новоселовка и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 26 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Звановка, Дроновка, Иванополье, Яблоновка, Бересток и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Балаган Донецкой Народной Республики, а также продолжили продвижение в восточных кварталах населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белицкое, Артемовка, Василевка, Новопавловка, Торецкое и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Успеновка, Барвиновка Запорожской области, Водяное, Покровское и Новониколаевка Днепропетровской области. Противник потерял до 330 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ, складам горюче-смазочных материалов, ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

