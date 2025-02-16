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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Березовка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 15 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Зеленый Гай, Новоосиново Харьковской области, Шандриголово Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, пять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Краматорск, Константиновка, Катериновка, Клебан-Бык, Иванополье и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Березовка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Комар Донецкой Народной Республики, Терноватое и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожено два полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Садовое, Понятовка и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военной аэродромной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 130 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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