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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Богдановка ДНР

Подразделения группировки войск «Южная» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 24 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

24 апреля ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Осоевка, Угроеды, Миропольское, Великий Прикол и Петрушевка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Андреевка, Дружелюбовка, Петропавловка, Каменка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, пять пикапов, три артиллерийских орудия, а также пять станций радиоэлектронной борьбы «Октава-С», «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Петровка, Краматорск, Славянск, Закотное, Часов Яр, Иванополье, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Богдановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжёлой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. Противник потерял до 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Новоукраинка, Вольное Поле и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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