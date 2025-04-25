Подразделения группировки войск «Южная» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 24 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

24 апреля ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, производства ракетного топлива и порохов. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Осоевка, Угроеды, Миропольское, Великий Прикол и Петрушевка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Андреевка, Дружелюбовка, Петропавловка, Каменка Харьковской области, Новое, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, пять пикапов, три артиллерийских орудия, а также пять станций радиоэлектронной борьбы «Октава-С», «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Южная» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Петровка, Краматорск, Славянск, Закотное, Часов Яр, Иванополье, Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 405 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Богдановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжёлой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. Противник потерял до 410 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Новоукраинка, Вольное Поле и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Токаревка Херсонской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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