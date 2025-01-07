Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, боевые бронированные машины «Iveco» итальянского производства и «Козак», 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 6 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Дружелюбовка, Подолы, Глушковка, Ковшаровка, Двуречная, Западное, Ивановка Харьковской области, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 550 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, боевые бронированные машины «Iveco» итальянского производства и «Козак», 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Мираж» и «Квертус», а также две станции контрбатарейной борьбы.

Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Курахово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Миньковка, Часов Яр, Веролюбовка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, два бронетранспортёра М113 производства США, боевая бронированная машина «Козак», пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населенный пункт Даченское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко Донецкой Народной Республики. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортёры М113 производства США и VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, в том числе HMMWV и «MaxxPro» производства США, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Новый Комар, Нескучное Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-С», 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области, Понятовка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 12 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 652 самолёта, 283 вертолёта, 39568 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20258 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20239 орудий полевой артиллерии и миномётов, 29919 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. 5 января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодар Запорожской области восемью ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены. При падении одного из сбитых дронов произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме. Персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме».

Фото и видео: https://vk.com/mil