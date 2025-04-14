Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери ВСУ составили более 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», семь пикапов и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 13 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Турья, Миропольское, Новодмитровка, Проходы и Петрушевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Карасевка и Шубы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, автомобиль, три орудия полевой артиллерии, 128 мм установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка, Боровая, Новая Кругляковка, Новоегоровка Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, семь пикапов и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Захист» и «Квертус», а также склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Дроновка, Новая Полтавка, Заря, Калиново, Часов Яр, Клебан-Бык и Катериновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 295 военнослужащих, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», семь пикапов и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Новополь, Александроград, Карла Маркса, Бурлацкое, Шевченко, Отрадное Донецкой Народной Республики, Филия Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка, Павловка, Новоандреевка Запорожской Области, Садовое, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, месту размещения оперативно-тактических ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб «JDAM» и семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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