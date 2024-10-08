Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Гродовка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отразили две контратаки. Потери противника составили до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 и три 105-мм орудия М119 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 7 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Липцы, Верхняя Писаревка, Волчанск и Хрипуны Харьковской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Дружелюбовка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп 14-й и 116-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял свыше 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, две 122-мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортёр М113, боевую бронированную машину «MaxxPro» и 155-мм гаубицу М198. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Серебрянка, Алексеево-Дружковка, Северск, Никифоровка, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 28-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 590 военнослужащих, 19 автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 и три 105-мм орудия М119 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населённый пункт Гродовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 33-й, 150-й механизированных, 5-й танковой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й, 117-й, 120-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Александро-Калиново, Дзержинск, Сухая Балка, Димитров, Лысовка, Селидово, Цукурино, Красное Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Отражено 10 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 100-й, 151-й механизированных, 152-й пехотной, 68-й егерской, 5-й штурмовой бригад и 49-го штурмового батальона ВСУ. Противник потерял свыше 420 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 33-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 110-й, 128-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка, Разлив и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 116-й бригады теробороны. Потери противника составили до 120 военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина HMMWV производства США, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Никольское и Велетенское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, пять автомобилей, три 152-мм орудия Д-20 и полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена многофункциональная радиолокационная станция «RADA RPS-42» производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три оперативно-тактические ракеты «ATACMS» и пять реактивных снарядов «HIMARS» производства США, а также 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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