Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 15 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Волчанск и Тихое Харьковской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион», 152-мм гаубица Д-20 и два 122-мм орудия Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва, Макеевка и Стельмаховка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, три бронетранспортёра М113 производства США, шесть автомобилей, 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й и 150-й механизированных, 143-й пехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Александро-Шультино, Ступочки, Часов Яр и Победа Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Ивановка Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 32-й, 53-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 111-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Торецк, Гродовка, Воздвиженка, Калиново, Новгородское, Миролюбовка и Нелеповка Донецкой Народной Республики. Отражены семь контратак штурмовых групп 53-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 78-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 125-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Новоданиловка Запорожской области и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен склад ГСМ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров, стоянка топливозаправщиков, скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и «Hammer» производства Франции, 12 реактивных снарядов «HIMARS» производства США, 35 беспилотных летательных аппаратов».

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