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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Измайловка ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 720 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, 11 автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» израильского производства и три полевых склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 27 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Меловое, Волчанск и Терновая Харьковской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 60-й, 66-й, 92-й механизированных, 68-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 115-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Новоосиново, Берестовое, Песчаное, Колесниковка, Загрызово Харьковской области, Надия, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три пикапа, две 155-мм гаубицы: М114 и 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мандат М» и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 720 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, 11 автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» израильского производства и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Измайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря Донецкой Народной Республики. Отражено 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425 штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра «Viking» шведского производства, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 48 штурмового батальона теробороны в районах населённых пунктов Макаровка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, два 155-мм орудия Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 117-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Жеребянки, Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Токаревка и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены склады боеприпасов и горючего, а также нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда «HIMARS» производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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