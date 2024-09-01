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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Кирово ДНР

Подразделениями «Южной» группировки войск России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 780 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 220-мм боевую машину реактивной системы залпового огня «Ураган» и две станции радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 31 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Алисовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 125 военнослужащих и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Лозовая Харьковской области, Нововодяное, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили две контратаки подразделений 77-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено шесть полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Зализнянское, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 780 военнослужащих, танк, бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 220-мм боевую машину реактивной системы залпового огня «Ураган» и две станции радиоэлектронной борьбы. Также уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 455 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два 152-мм орудия «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшали положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Угледар Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и четыре автомобиля.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Орехов, Нестерянка Запорожской области, Казацкое, Садовое Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, а также поражены: цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, шесть реактивных снарядов «Vampire» чешского производства и 48 беспилотных летательных аппаратов».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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