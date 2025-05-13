Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 12 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Искрисковщина, Волфино, Павловка и Катериновка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Садовод, Кутьковка, Купянск, Гороховатка Харьковской области, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, танк, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, из них два западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Константиновка, Клебан-Бык и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Котляровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Богатырь, Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Садовое и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб «JDAM» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 135 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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