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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Котляровка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 12 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Искрисковщина, Волфино, Павловка и Катериновка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Садовод, Кутьковка, Купянск, Гороховатка Харьковской области, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, танк, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, из них два западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Константиновка, Клебан-Бык и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Котляровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Русин Яр, Новая Полтавка, Ульяновка, Разино, Миролюбовка, Димитров, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Богатырь, Вольное Поле, Комар Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Садовое и Днепровское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех по сборке снарядов, склады хранения боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб «JDAM» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 135 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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