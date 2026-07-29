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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.26 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Красный Кут в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 365 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 28 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великая Рыбица, Уланово и Рыжевка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Ольховатка, Купино, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Паламаревка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Яцковка, Святогорск и Долина Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Высокоивановка, Николайполье, Веролюбовка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Стенки Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 150 военнослужащих, бронетранспортёр «Буцефал», две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Грузское, Сергеевка, Новоандреевка, Светлое, Доброполье, Рубежное Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гавриловка, Коломийцы, Васильковка, Великомихайловка Днепропетровской области, Тимошевка, Барвиновка и Долинка Запорожской области. Противник потерял до 365 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Приморское, Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих и 20 автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 842 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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