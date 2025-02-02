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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Крымское ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 1 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 1 февраля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районе населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов, Загоруйковка, Песчаное, Новая Кругляковка Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики, Григоровка, Ямполь и Северск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 320 военнослужащих, боевая бронированная машина, 15 пикапов, орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Улаклы, Дылеевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Орехово-Василевка, Зеленовка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, пять пикапов и два орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Уничтожены четыре полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия и освободили населённый пункт Крымское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 570 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Новопетровское Днепропетровской области, Зеленое Поле, Ровнополь, Днепроэнергия и Разлив Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 130 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевая бронированная машина и автомобиль. Уничтожено четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Приморское, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 10 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 108 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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