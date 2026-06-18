Гимнастки из Апатитов пополнили копилку «золота» международных турнировПОЧЕМУ ТАК ПОПУЛЯРНЫ КНИГИ О ПОПАДАНКАХ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.06.26 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Кутузовка в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 470 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 17 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике батальона беспилотных систем ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Радьковка, Уланово, Гирино и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терновая, Приколотное, Лосевка и Григоровка Харьковской области. Противник потерял свыше 230 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путниково, Грушевка Харьковской области, Яцковка и Лозовое Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием.

Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане – переправа через реку Северский Донец в районе населённого пункта Маяки Донецкой Народной Республики.

За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-мм гаубица М777 производства США и шесть наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Стародубовка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города. За сутки в населённом пункте Константиновка уничтожены более 70 украинских военнослужащих, 6 пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, два бронетранспортёра «Буцефал», боевую бронированную машину «Казак», 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, трёх бригад морской пехоты, трёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Сергеевка, Ивановка, Ленина, Красноярское, Грузское, Веселое, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 290 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две боевые машины реактивных систем залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Подгавриловка, Просяная, Новоскелеватое, Ивановка, Маломихайловка Днепропетровской области, Копани, Васиновка, Широкое, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области. Противник потерял более 470 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен украинский боевой десантный катер «Combat Boat 90» шведского производства, нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:10«Где ты, Багира?». Художественный фильм (16+)17:25«Кухни народов. Донская кухня». Познавательная программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в лидерах по росту цен в магазинах Мурманской области остаются репчатый лук, картофель и морковь-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к евро и фунту, стабилен к иене-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять