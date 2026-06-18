Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 470 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 17 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике батальона беспилотных систем ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Радьковка, Уланово, Гирино и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терновая, Приколотное, Лосевка и Григоровка Харьковской области. Противник потерял свыше 230 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путниково, Грушевка Харьковской области, Яцковка и Лозовое Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием.

Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане – переправа через реку Северский Донец в районе населённого пункта Маяки Донецкой Народной Республики.

За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-мм гаубица М777 производства США и шесть наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Стародубовка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы «Южной» группировки войск ведут активные наступательные действия и освободили от украинских боевиков 96 зданий. Продолжается уничтожение окруженных подразделений ВСУ в юго-западной части города. За сутки в населённом пункте Константиновка уничтожены более 70 украинских военнослужащих, 6 пикапов и свыше 20 наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 125 военнослужащих, два бронетранспортёра «Буцефал», боевую бронированную машину «Казак», 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, трёх бригад морской пехоты, трёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Сергеевка, Ивановка, Ленина, Красноярское, Грузское, Веселое, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 290 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и две боевые машины реактивных систем залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Подгавриловка, Просяная, Новоскелеватое, Ивановка, Маломихайловка Днепропетровской области, Копани, Васиновка, Широкое, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области. Противник потерял более 470 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен украинский боевой десантный катер «Combat Boat 90» шведского производства, нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб и 566 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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