Министерство обороны Российской Федерации 20 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Пролетарское, Садки, Павловка, Варачино и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной и механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Двуречанское и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, пять автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Куриловка, Петровка, Островское, Богуславка и Купянск Харьковской области. Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два артиллерийских орудия и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Бересток, Краматорск, Иванополье, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, шесть пикапов и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Ленино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Красноармейск, Гришино, Торецкое, Новониколаевка, Димитров, Вольное и Новопавловка Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Приволье, Алексеевка, Егоровка Днепропетровской области и Долинка Запорожской области. Противник потерял свыше 350 военнослужащих, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Малая Токмачка Запорожской области, Садовое и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены более 65 военнослужащих, девять автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 129 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной, ордена Суворова II степени бригады с освобождением населённого пункта Полтавка Запорожской области.

«Ваши доблесть, стойкость и преданность долгу служат ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего Отечества», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что в самые сложные моменты военнослужащие бригады демонстрируют несгибаемую волю, высочайший профессионализм и настоящий боевой дух, а каждый их подвиг – это доказательство безграничной любви к Родине и готовность стоять за неё до конца.

«Пусть Ваша отвага и единство будут всегда непоколебимы», – подчеркнул Андрей Белоусов.

Министр обороны России поблагодарил военнослужащих бригады за успешное выполнение боевых задач и верность военной присяге, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять все поставленные задачи и надёжно защищать национальные интересы Российской Федерации.

