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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Лысовка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Министерство обороны Российской Федерации 6 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Искрисковщина, Речки, Яблоновка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 10 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Подлиман, Гороховатка, Дружелюбовка Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Курдюмовка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Федоровка, Вольное Поле и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортёра, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 151-м районе.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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