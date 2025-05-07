Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Министерство обороны Российской Федерации 6 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Искрисковщина, Речки, Яблоновка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 10 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Подлиман, Гороховатка, Дружелюбовка Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, из них пять западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Миньковка, Часов Яр, Курдюмовка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Лысовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 425 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Федоровка, Вольное Поле и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортёра, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 151-м районе.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 202 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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