Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 615 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица «Мста-Б», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 13 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Охримовка, Чайковка, Липцы Харьковской области и Катериновка Сумской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля, два 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 44-й, 53-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Купянск, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 510 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину «Козак», 12 пикапов, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Также уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й, 30-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной бригад, 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ, 116-й и 117-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Дылеевка, Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Курахово и Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 615 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица «Мста-Б», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 100-й, 157-й механизированных, 68-й пехотной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак подразделений 42-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой бригад, 79-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 460 военнослужащих, три боевые бронированные машины «HMMWV» производства США и «Kirpi» турецкого производства, пять автомобилей, четыре 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Доброволье Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. Отражено три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной, 152-й егерской бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, три автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 39-й бригады береговой обороны, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Шляховое, Никольское, Приднепровское, Токаревка Херсонской области, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 50 военнослужащих, пять автомобилей, 122 мм гаубица Д-30. Уничтожено станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада военного имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять реактивных снарядов «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 36 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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