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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России освободили населённый пункт Михайловка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 14 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Ворожба, Искрисковщина, Садки, Павловка, Пролетарское и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция разведки и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и отряда спецназначения «Стугна» в районах населённых пунктов Глущенково, Дружелюбовка, Купянск-Узловой, Соболевка, Сеньково Харьковской области, Кировск и Карповка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Васютинское, Веролюбовка, Александро-Шультино, Дружковка, Иванополье, Заря, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Михайловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Темировка, Новогригоровка Запорожской области, Богатырь и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Токаревка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, пять автомобилей, 155 -мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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